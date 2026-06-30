سعر سهم جيم ستوب (GME) يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 30-06-2026

يستقر سعر سهم بيندودو Pinduoduo Inc (PDD) على مكاسب محدودة وحذرة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من قوة واستقرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، ليحاول بهذا الأداء تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 71.95$ مع وجود فرص قوية لكسره لاستكمال الهبوط.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط