الاقتصاد

سعر القهوة يقفز فوق الحاجز– توقعات اليوم 3-7-2026

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  • سعر القهوة يقفز فوق الحاجز– توقعات اليوم 3-7-2026 1/2
  • سعر القهوة يقفز فوق الحاجز– توقعات اليوم 3-7-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-03 07:44 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استغل سعر المؤشر تأكيد اختراقه للحاجز المستقر عند 25000.00 ليبدأ بالتفاعل مع إيجابية المؤشرات الرئيسية لنلاحظ تشكيله لهجوم صاعد حاد محققا بذلك مكاسب تاريخية جديدة بوصوله حاليا نحو 25845.00.

 

نتوقع بتشكيل مستوى 26450.00 لمستوى دعم جديد وباستمرار توفير المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, استئناف السعر للمحاولات الصاعدة ليحاول الوصول قريبا نحو المقاومة الممتدة نحو 25970.00 ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الأهداف المقترحة للتداولات القادمة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 25480.00 و 25970.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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