الجنيه الإسترليني يتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في 3 أشهر

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الذهب يسجل أعلى مستوى في قرابة أسبوعين

•بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ مارس

•بيانات وظائف ضعيفة في الولايات المتحدة

•تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى في قرابة أسبوعين ،بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ مارس الماضي ،استنادًا على هبوط الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية.



أدت بيانات وظائف أقل من التوقعات في الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى تعليقات أقل عدوانية من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "كيفن وارش" إلى تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.75% إلى (4,195.47$) الأعلى منذ 23 يونيو الماضي ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,123.15$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,121.29$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 2.3%،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 3,942.55 دولاراً للأونصة.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة بأكثر من 2.5% ،على وشك تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ مارس الماضي.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.25% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،ويتداول قرب أدنى مستوياته في أسبوعين عند 100.56 نقطة ،عاكسًا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



أدى تقرير الوظائف المتواضع لشهر يونيو في الولايات المتحدة إلى تراجع توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ،في انتظار المزيد من الأدلة الحاسمة حول تلك التوقعات خلال الفترة المقبلة.



الوظائف الأمريكية

شهد نمو الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة تباطؤًا حادًا في يونيو، حيث زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 57 ألف وظيفة، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 110 آلاف وظيفة. وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 61.5%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات.



كيفن وارش

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، يوم الأربعاء، إن توقعات التضخم و مخاطر الأسعار قد تراجعت في الأسابيع الأخير، وإنه متمسك بشدة بهدف التضخم الذي حدده البنك المركزي عند 2%.



الفائدة الأمريكية

•عقب البيانات والتعليقات أعلاه ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع يوليو الجاري من 66% إلى 82%،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 34% إلى 18%.



•وارتفع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر من 15% إلى 22%،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 85% إلى 78%.



توقعات حول أداء الذهب

قال"كلفن وونج"محلل السوق لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ فى شركة اواندا : ما نشهده حاليًا هو تراجع في تسعير الأسواق لاحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال ما تبقى من هذا العام، وكذلك خلال الربع الأول من العام المقبل، ويعود ذلك بالأساس إلى بيانات سوق العمل الأمريكية الضعيفة نسبيًا التي صدرت أمس.



وأضاف وونج: لم تختفِ توقعات رفع أسعار الفائدة بالكامل من تسعير الأسواق... فإذا ظلت احتمالات رفع الفائدة قائمة حتى نهاية العام، فقد يتعرض الذهب لموجة جديدة من الضعف، مع إمكانية هبوط الأسعار إلى مستوى 3,500 دولارًا للأونصة.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الخميس بنحو 3.99 طن متري، ،لينزل الإجمالي إلى 1,001.37 طن متري ،والذي يعد أدنى منذ 24 سبتمبر 2025.



نظرة فنية

سعر الذهب يتأثر بتركيبة فنية إيجابية - توقعات اليوم – 03-07-2026