الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الين يشهد مكاسب قوية حذرة – توقعات اليوم – 06-07-2026

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  • سعر الدولار مقابل الين يشهد مكاسب قوية حذرة – توقعات اليوم – 06-07-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الين يشهد مكاسب قوية حذرة – توقعات اليوم – 06-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-06 01:47 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة 63,000$، والذي كان يمثل آخر أهدافنا السعرية في التحليلات السابقة، في إشارة تعزز من فرص استمرار التحركات الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

 

ويأتي هذا الأداء في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار تداول السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور الدعم الديناميكي ويمنحه زخماً شرائياً متجدداً، كما تتلقى التحركات الصاعدة دعماً إضافياً من مؤشرات القوة النسبية، التي تواصل إرسال إشارات إيجابية عقب تشكيل دايفرجنس إيجابي، ما يعزز من فرص تمديد المكاسب واستهداف مستويات مقاومة أعلى خلال الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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