الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين يجدد النشاط الإيجابي-توقعات اليوم 6-7-2026

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  • سعر الباوند مقابل الين يجدد النشاط الإيجابي-توقعات اليوم 6-7-2026 1/2
  • سعر الباوند مقابل الين يجدد النشاط الإيجابي-توقعات اليوم 6-7-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-06 05:09 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

اضطر سعر البلاتين مؤخرا لتأجيل التداولات السلبية نتيجة لاستمرار توفير مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي لنلاحظ تذبذبه حاليا فوق مقاومة القناة الفرعية الهابطة ليستقر بذلك قرب 1640.00$.

 

قد ينجح السعر حاليا بتسجيله لبعض المكاسب باندفاعه نحو 1695.00$ إلا أن ذلك لن يؤثر على السيناريو الرئيسي الهابط نظرا لثباته المتكرر دون الحاجز المستقر قرب 1745.00$, أما هبوط السعر مجددا دون 1600.00$ سيجبره ذلك على تقديم تداولات سلبية حادة ليستهدف مجددا لمستوى 1570.00$ وصولا للهدف السلبي التالي المستقر قرب 1510.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1600.00$ و 1690.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المنخفض

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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