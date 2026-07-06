سعر الغاز الطبيعي يكرر الإغلاقات السلبية-توقعات اليوم 6-7-2026

بدأ سعر الزوج تداولات هذا الصباح بإيجابية قوية نتيجة لتمركزه مجددا فوق مستوى الدعم المتركز عند 184.10 لنلاحظ تسجيله لبعض المكاسب بوصوله نحو 185.05 ليعلن بذلك عن استعداده لاستئناف المحاولات الصاعدة خلال الفترة القريبة.

يحتاج السعر حاليا لعزم إيجابي جديد ليساهم ذلك بتجديد الضغط على مستوى 184.45 ومن ثم لتمتد التداولات نحو مستوى تصحيح 66.8% فيبوناتشي المستقر عند 185.85, أما عودة السعر للثبات دون 184.10 سيلغي ذلك الترجيح الصاعد وليجبره على تقديم تداولات سلبية جديد ليتكبد من خلالها المزيد من الخسائر بتسلله أولا نحو 183.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 184.60 و 185.85

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع