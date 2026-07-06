الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 06-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-06 10:45 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر الذهب (GOLD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، حيث نجح السعر بهذا الانخفاض في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما أكسبه زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج، كما يستفيد في الوقت نفسه من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من فرص تعافي السعر في الفترة القريبة المقبلة، في حالة ان حافظ على دعومه القريبة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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