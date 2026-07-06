تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 06-07-2026

يستقر سعر الذهب (GOLD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، حيث نجح السعر بهذا الانخفاض في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما أكسبه زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج، كما يستفيد في الوقت نفسه من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من فرص تعافي السعر في الفترة القريبة المقبلة، في حالة ان حافظ على دعومه القريبة.