البيتكوين يعود إلى مستوى 63 ألف دولار مع ضغوط نزوح الأموال من الصناديق المتداولة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في نحو أسبوعين خلال تعاملات الاثنين، مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام، في أعقاب بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة، بينما بقي الين الياباني قريبًا من أدنى مستوياته في أربعة عقود، وسط ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف.

واستقر اليورو عند 1.1435 دولار، بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين، بينما سجل الجنيه الإسترليني 1.3351 دولار. كما استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 100.9 نقطة في التعاملات المبكرة.

وفي تداولات أخرى، جرى تداول الين الياباني عند 162.32 ينًا مقابل الدولار، بالقرب من أدنى مستوى له منذ عام 1986 البالغ 162.84 ينًا، والذي سجله الأسبوع الماضي، بعدما أثارت موجة شراء مفاجئة للعملة اليابانية الخميس الماضي تكهنات بشأن تدخل رسمي محتمل.

كما استقر اليورو عند 1.1416 دولار، بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوعين، في حين بلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.3342 دولار، بينما سجل مؤشر الدولار 101.08 نقطة.

في المقابل، تراجع الوون الكوري الجنوبي في أول أيام بدء التداول الفوري المحلي على مدار 24 ساعة، ليصل إلى 1531 وونًا مقابل الدولار.

الين تحت المراقبة

ظل الين الياباني محور اهتمام الأسواق، مع بقائه قرب أدنى مستوياته في 40 عامًا، بينما أبقت احتمالات تدخل الحكومة اليابانية المتعاملين في حالة ترقب، رغم تشكيك عدد من المحللين في قدرة أي تدخل محتمل على تغيير الاتجاه العام للعملة.

وقال موه سيونغ سيم، استراتيجي العملات لدى بنك أو سي بي سي، إن الأسواق لا تزال تتعامل مع مخاطر استمرار السياسة المتشددة للاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يمثل عاملًا سلبيًا للين، إلا أن احتمالات تدخل السلطات اليابانية حدّت من استمرار تراجع العملة.

وأضاف: "على المدى القريب، أتوقع أن يظل الين تحت الضغط."

وأشار إلى أن المستثمرين باتوا يخشون أن تكون السلطات اليابانية قد تخلت عن أسلوبها التقليدي المتمثل في التلميح المسبق لاحتمالات التدخل، متجهة إلى استراتيجية أكثر استهدافًا تهدف إلى الضغط على المضاربين وزيادة تكلفة المراهنة ضد الين.

من جانبه، قال بن بينيت، رئيس استراتيجية الاستثمار لمنطقة آسيا لدى إل آند جي لإدارة الأصول، إنه يتوقع تدخل السلطات اليابانية إذا ارتفعت تقلبات العملة، لكنه أشار إلى أن الاتجاه العام لسعر الصرف تحكمه عوامل أساسية، أبرزها السياسة المالية التوسعية داخل اليابان والفجوة الكبيرة في أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة.

وأضاف: "لا أعتقد أن التدخل سيغير هذا الاتجاه."

الدولار يلتقط أنفاسه

واجه الدولار صعوبة في التعافي بعد تسجيله أسوأ أداء أسبوعي له منذ أبريل، إثر بيانات أظهرت تباطؤًا حادًا في نمو الوظائف الأمريكية خلال يونيو، وهو ما دفع المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ويتجه اهتمام الأسواق الآن إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو، المقرر صدوره الأربعاء، بحثًا عن مؤشرات حول رؤية صناع السياسة النقدية لمسار أسعار الفائدة.

كما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الأسبوع المقبل، والتي يُنظر إليها باعتبارها المحرك الرئيسي المقبل لتوقعات السياسة النقدية.

وقال محللو بنك الكومنولث الأسترالي إن محضر الاجتماع قد يكون أكثر اختصارًا أو أقل تفصيلًا من المعتاد، في ظل رؤية رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش بأن البنك المركزي قدم في السابق قدرًا كبيرًا من التوجيهات المستقبلية للأسواق.

من جانبه، توقع سيم أن يرتفع الدولار بنسبة تتراوح بين 2% و3% بحلول نهاية العام، لكنه أشار إلى أن العملة الأمريكية قد تشهد فترة من الاستقرار على المدى القريب، مع عودة بعض المستثمرين إلى استراتيجيات الكاري تريد التي تستفيد من فروق أسعار الفائدة.

وأضاف: "أتوقع أن يتحرك الدولار في نطاق عرضي خلال الفترة القريبة.