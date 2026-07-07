سعر اليورو مقابل الين يحقق بعض المكاسب-توقعات اليوم 7-7-2026

شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس اندفاع صاعد قوي متجاوزا بذلك للهدف الأول المستقر عند 216.55 لنلاحظ تسجيله لمكاسب كبيرة باقترابه من الهدف الرئيسي المستقر قرب 217.55 بفارق قليل ومن ثم ليضطر لتشكيل ارتداد تصحيحي ليستقر حاليا قرب 216.55.

نشير إلى أن صمود التداولات فوق مستوى 215.85 سيمنحه فرصة لتجديد المحاولات الصاعدة لنتوقع بتجميعه للعزم الإيجابي خلال التداولات الحالية, الوصول نحو الهدف المستقر عند 217.55 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 217.90 وصولا للمقاومة التالية المستقرة عند 218.60, أما مخاطرة تفعيل السعر للهجوم السلبي فإن ذلك يتطلب منه الثبات لمدة أربع ساعات دون مستوى 214.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 215.80 و 217.55

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع