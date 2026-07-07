الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الباوند يستمر بالهبوط– توقعات اليوم 7-7-2026

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  • سعر اليورو مقابل الباوند يستمر بالهبوط– توقعات اليوم 7-7-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-07 05:21 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

فشل سعر المؤشر بالصمود مطولا فوق محور المتوسط المتحرك 55 لنلاحظ ملامسته مؤخرا لمستوى 29890.00 ومن ثم ليرتد مجددا دون مستوى 29565.00 مؤكدا استسلامه حاليا لسيطرة الميل التصحيحي الهابط بوصوله نحو 29400.00.

 

نتوقع انحصار التداولات حاليا ما بين المتوسط المتحرك 55 والذي يشكل بدوره لحاجز مهم عند 29780.00 بينما يشكل مستوى 29265.00 امتداد للدعم الرئيسي الحالي والموضح بالرسم المرفق, ننصح بحيادية التداول لحين تأكيد تجاوز السعر لإحدى هذه المحاور لنتمكن من تأكيد الاتجاه المقترح للتداولات القادمة, نود التنويه إلى أن كسر السعر للدعم الحالي والثبات أدناه قد يجبره ذلك على تكبد العديد من الخسائر بتسلله أولا نحو 29060.00 و28925.00 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 29280.00 و 29700.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: حيادي بثبات المحاور 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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