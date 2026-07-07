سعر اليورو مقابل الباوند يستمر بالهبوط– توقعات اليوم 7-7-2026

فشل سعر المؤشر بالصمود مطولا فوق محور المتوسط المتحرك 55 لنلاحظ ملامسته مؤخرا لمستوى 29890.00 ومن ثم ليرتد مجددا دون مستوى 29565.00 مؤكدا استسلامه حاليا لسيطرة الميل التصحيحي الهابط بوصوله نحو 29400.00.

نتوقع انحصار التداولات حاليا ما بين المتوسط المتحرك 55 والذي يشكل بدوره لحاجز مهم عند 29780.00 بينما يشكل مستوى 29265.00 امتداد للدعم الرئيسي الحالي والموضح بالرسم المرفق, ننصح بحيادية التداول لحين تأكيد تجاوز السعر لإحدى هذه المحاور لنتمكن من تأكيد الاتجاه المقترح للتداولات القادمة, نود التنويه إلى أن كسر السعر للدعم الحالي والثبات أدناه قد يجبره ذلك على تكبد العديد من الخسائر بتسلله أولا نحو 29060.00 و28925.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 29280.00 و 29700.00

توقعات السعر لهذا اليوم: حيادي بثبات المحاور