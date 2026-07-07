الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 07-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-07 10:50 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما حاول الزوج بتحركاته المبكرة لهذا اليوم تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من قوة واستقرار الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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