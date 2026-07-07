تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 07-07-2026

تقدم قليلاً سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما حاول الزوج بتحركاته المبكرة لهذا اليوم تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من قوة واستقرار الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.