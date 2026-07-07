تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 07-07-2026

تراجع سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف البعض من تشبعه البيعي بها، وهو ما زاد من الضغط السلبي حول السعر، ولكن في المقابل من ذلك تظل فرص تعافي السعر قائمة طيلة استقراره أعلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يكسب السعر زخماً إيجابياً متجدداً.