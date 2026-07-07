الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 07-07-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 07-07-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 07-07-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 07-07-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-07 10:59 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر النفط الخام (Crude Oil) على مكاسب محدود وحذرة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليلامس السعر مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك بالتزامن مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في شكل يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها يضاعف من الضغط السلبي حول السعر، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا