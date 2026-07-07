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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 07-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-07 10:59 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر النفط الخام (Crude Oil) على مكاسب محدود وحذرة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليلامس السعر مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك بالتزامن مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في شكل يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها يضاعف من الضغط السلبي حول السعر، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.