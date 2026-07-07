ارتفاع أسعار النفط بعد هجمات استهدفت سفنًا قرب مضيق هرمز

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم • محضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي يصدر غداً الأربعاء

•الأسواق في انتظار أدلة حاسمة حول مسار الفائدة الأمريكية



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،لتبتعد عن أعلى مستوياتها في أسبوعين ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى الضغط السلبي الناتج عن ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.



بعد تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،تترقب الأسواق غداً الأربعاء ،صدور محضر أول اجتماع سياسة نقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة كيفن وارش ،والذي من المتوقع أن يتضمن المزيد من الأدلة حول مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.2% إلى (4,116.75$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,165.53$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,168.59$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،فقدت أسعار الذهب نسبة 0.2% ،في أول خسارة في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بعدما سجلت في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى في أسبوعين عند 4,203.06 دولارًا للأونصة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا في الجلسة السابقة ،عاكسًا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



يأتي هذا الصعود مع تجدد عمليات شراء العملة كأفضل استثمار بديل ،مع تجدد التوترات العسكرية في مضيق هرمز ،خاصة بعدما شن الحرس الثوري الإيراني هجومًا صاروخيًا على بعض السفن التجارية.



الفائدة الأمريكية

•قال كريستوفر والر ،محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي،يوم الاثنين : إن تعديلات أسعار الفائدة قد تكون "أداة قيّمة" تُسرّع من تأثير السياسة النقدية في ظل الظروف المناسبة.

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع يوليو الجاري مستقر حاليًا عند 75% ،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 25%.

•وتسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 23% ،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 77%.

•يصدر غداً الأربعاء محضر أول اجتماع سياسة نقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة رئيسه الجديد "كيفن وارش" ، حيث من المتوقع أن يتضمن أدلة واضحة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



توقعات حول أداء الذهب

قال " نيكولاس فرابيل" الرئيس العالمي للأسواق فى مؤسسة إيه بي سي ريفاينري: يبدو أن تحركات أسعار الذهب تُشكل استمرارًا جزئيًا لحركة الأسبوع الماضي، مع استقرار نسبي، وتشكيل مستوى دعم، ونحن بانتظار بعض التعليقات من محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لفهم توجهاته بشأن سياسة أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل أفضل.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الاثنين بنحو 1.42 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,002.79 طن متري ،مرتدًا من إجمالي 1,001.37 طن متري "الذي يعد أدنى منذ 24 سبتمبر 2025".



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