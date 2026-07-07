زي كاش كوين (ZECUSD) محاط بالضغوط الإيجابية – تحليل فني – 07-07-2026

قفز سعر سهم جولد مان ساكس GOLDMAN SACHS GROUP, INC (GS) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكاز السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، كما ساعده في ذلك بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار على المدى القصير.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 985.00$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 1,125$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد