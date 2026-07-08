سعر الذهب يستنفذ فرصه الإيجابية - توقعات اليوم – 08-07-2026

عزز سعر سهم الشركة السعودية لصناعة الورق (2300) من مكاسبه القوية في آخر جلساته، ليصل السهم إلى ملامسة مستوى المقاومة المحوري 64.50 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ويأتي هذا مصحوباً بزيادة تدريجية كبيرة في احجام التداول، في إشارة واضحة لحجم الزخم الإيجابي القوي المحيط بالسهم، في ظل تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من فرص اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة المذكور 64.50 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 29.25 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد