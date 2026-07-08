سعر الفضة تحت ضغط الاتجاه الهابط – توقعات اليوم – 08-07-2026

ارتفع سعر سهم أفالون فارما (4016) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكاز السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 58.35 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 63.45 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد