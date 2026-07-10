الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين يفقد العزم الإيجابي-توقعات اليوم 10-7-2026

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  • سعر الباوند مقابل الين يفقد العزم الإيجابي-توقعات اليوم 10-7-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-10 07:51 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

فشل سعر النحاس بتحقيقه لكسر مستوى 5.9500$ ليتأثر بثبات المتوسط المتحرك 55 قربه ليجبره ذلك على تأجيل الهبوط التصحيحي وتشكيل بعض الموجات الإيجابية ليستقر من خلالها قرب 6.2000$.

 

الاندفاع الإيجابي الحالي لا يؤثر على المسار التصحيحي الهابط نظرا للثبات المتكرر دون الحاجز المستقر عند 6.3000$ ليدعونا ذلك لانتظار تجميع السعر للعزم السلبي من جديد ليمكنه ذلك بتجديد الضغط على العائق المستقر عند 5.9500$ بهدف إيجاد منفذ لاستهداف محطات سلبية جديدة بدأ من 5.8100$, أما اختراق الحاجز والثبات أعلاه سيفتح ذلك باب تسجيله لمكاسب إضافية قد تبدأ من 6.4600$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.9500 $ و 6.3000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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