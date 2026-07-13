سعر الدولار مقابل الفرنك يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 13-07-2026

شهد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) مكاسب محدودة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 1.4145، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه صاعد، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة الزوج، في إشارة واضحة لفقدان سريع لهذا الزخم المحيط بالزوج.