سعر سهم مسك (2370) يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 13-07-2026

عزز سعر سهم دريك آند سكل (DSI) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي، ويأتي هذا مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة واضحة لصحة هذا الاختراق من الناحية الفنية.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة المحوري 0.256 درهم، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 0.28 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد