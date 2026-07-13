قفز سعر سيسكو (2190) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 13-07-2026

قفز سعر سهم بي اتش ام كابيتال (BHMCAPITAL) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتصدر السهم بهذا الإغلاق قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية، ليحاول بهذا الأداء تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو انخفاض سعر السهم خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 1.15 درهم، ليستهدف مستوى الدعم 0.957 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي