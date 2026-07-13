سعر سهم سهل (1183) يحاول التعافي بشكل قوي – توقعات اليوم – 13-07-2026

قفز سعر سهم الإمارات للاتصالات (EAND) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه الشرائي بها في وقت سابق، ما منحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 19.68 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 21.60 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد