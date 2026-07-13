الارشيف / الاقتصاد

سعر سهم رؤوم (4144) يشهد زيادة في احجام التداول – توقعات اليوم – 13-07-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم رؤوم (4144) يشهد زيادة في احجام التداول – توقعات اليوم – 13-07-2026 1/2
  • سعر سهم رؤوم (4144) يشهد زيادة في احجام التداول – توقعات اليوم – 13-07-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم رؤوم (4144) يشهد زيادة في احجام التداول – توقعات اليوم – 13-07-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-13 03:06 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر سهم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (2370) صعوداً خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليصل السهم إلى مستوى المقاومة المحوري 34.70 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، لينجح بهذا الأداء في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وليعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة ويأتي هذا بمصاحبة زيادة ملحوظة في أحجام التداول، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع. 

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 34.70 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 38.00 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا