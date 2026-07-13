سعر سهم رؤوم (4144) يشهد زيادة في احجام التداول – توقعات اليوم – 13-07-2026

قفز سعر سهم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (2370) صعوداً خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليصل السهم إلى مستوى المقاومة المحوري 34.70 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، لينجح بهذا الأداء في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وليعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة ويأتي هذا بمصاحبة زيادة ملحوظة في أحجام التداول، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 34.70 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 38.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد