سعر الغاز الطبيعي يستقبل العزم السلبي-توقعات اليوم 13-7-2026

اصطدم سعر المؤشر باندفاعه الصاعد الأخير بحاجز إضافي متمركز عند 25215.00 ليجبره ذلك على تأجيل الاندفاع الصاعد لنلاحظ مهاجمته حاليا للدعم الممتد نحو 24860.00 والذي يشكل بدوره مفتاح تأكيد الاتجاه المقترح للتداولات القريبة والمتوسطة.

حاليا وبتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بوصوله نحو مستوى 20 قد يزيد ذلك الضغوط السلبية على تداولات السعر ليدعونا لانتظار تحقيقه لكسر الدعم الحالي والثبات ادناه ليعلن استعداده لتفعيل الهجوم التصحيحي الهابط بانجذابه أولا نحو 24660.00 ومن ثم ليضغط على محور المتوسط المتحرك 55 المستقر قرب 24530.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24660.00 و 25050.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بتأكيد الكسر