الارشيف / الاقتصاد

تحديث توقع سعر الذهب اليوم 14-07-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر الذهب اليوم 14-07-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر الذهب اليوم 14-07-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الذهب اليوم 14-07-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-14 05:29 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بالرغم من ضعف تداولات سعر المؤشر الأخيرة إلا أن ارتكازه المتكرر ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة يدعم الترجيح الصاعد للتداولات القادمة, فالثبات المتكرر فوق الدعم الرئيسي الممتد نحو 100.05 إضافة لتشكيل مستوى 100.45 لدعم القناة الصاعدة يعزز فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي والمطلوب لتحفيز تجاوزه لمستوى 101.20 والوصول للهدف التالي المستقر قرب 100.45.

 

أما كسر السعر للدعم الرئيسي والثبات أدناه, فإن ذلك يلغي الترجيح الصاعد لنتوقع بدء تشكيله لموجات سلبية قوية ليضطر لتكبد العديد من الخسائر بانجذابه أولا ننحو 99.75 و99.45 على التوالي.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 100.55 و 101.20

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا