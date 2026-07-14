تحديث توقع سعر الفضة اليوم 14-07-2026

بالرغم من ضعف تداولات سعر المؤشر الأخيرة إلا أن ارتكازه المتكرر ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة يدعم الترجيح الصاعد للتداولات القادمة, فالثبات المتكرر فوق الدعم الرئيسي الممتد نحو 100.05 إضافة لتشكيل مستوى 100.45 لدعم القناة الصاعدة يعزز فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي والمطلوب لتحفيز تجاوزه لمستوى 101.20 والوصول للهدف التالي المستقر قرب 100.45.

أما كسر السعر للدعم الرئيسي والثبات أدناه, فإن ذلك يلغي الترجيح الصاعد لنتوقع بدء تشكيله لموجات سلبية قوية ليضطر لتكبد العديد من الخسائر بانجذابه أولا ننحو 99.75 و99.45 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 100.55 و 101.20

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم