الاقتصاد

سعر T-Mobile US (TMUS) يعزز من مكاسبه بشكل حذر – توقعات اليوم – 14-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-14 12:28 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عزز سعر سهم ثري إم (MMM) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من ارتكازه في وقت سابق لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده في تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة موجة صاعدة على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لبدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم بتداولاته القادمة على المدى اللحظي، طيلة ثبات مستوى الدعم 154.60$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 164.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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