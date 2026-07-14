سعر T-Mobile US (TMUS) يعزز من مكاسبه بشكل حذر – توقعات اليوم – 14-07-2026

عزز سعر سهم ثري إم (MMM) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من ارتكازه في وقت سابق لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده في تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة موجة صاعدة على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لبدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم بتداولاته القادمة على المدى اللحظي، طيلة ثبات مستوى الدعم 154.60$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 164.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد