الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 15-07-2026

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  • سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 15-07-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 15-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-15 01:04 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يوفر دعماً ديناميكياً يعزز من قوة واستقرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير.

 

ونجح السعر بهذا الاداء في تخطي مستوى المقاومة الحالي عند 64,500$، إلا أن تأكيد هذا الاختراق لا يزال مرهوناً بالاستقرار والثبات أعلى هذا المستوى، ما قد يفتح المجال أمام استهداف مستويات مقاومة جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، كما يواصل الزخم الإيجابي دعمه لتحركات السعر مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، رغم وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما يستدعي مراقبة سلوك السعر عند المقاومة الحالية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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