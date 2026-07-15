سعر الدولار مقابل الفرنك يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 15-07-2026

واصل سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) الهبوط خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، بعد كسر الزوج لمستوى الدعم 1.4090، هذا الدعم الذي كان آخر مستهدفاتنا السعريه في تحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ويأتي هذا الاداء بالرغم من بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما لم ينعكس على حركة الزوج في إشارة واضحة لقوة الزخم السلبي المحيط به.