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سعر الدولار مقابل الفرنك يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 15-07-2026

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  • سعر الدولار مقابل الفرنك يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 15-07-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الفرنك يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 15-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-15 01:16 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) الهبوط خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، بعد كسر الزوج لمستوى الدعم 1.4090، هذا الدعم الذي كان آخر مستهدفاتنا السعريه في تحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ويأتي هذا الاداء بالرغم من بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما لم ينعكس على حركة الزوج في إشارة واضحة لقوة الزخم السلبي المحيط به.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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