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سعر النفط خام برنت يستعد لمهاجمة هدفنا السعري – توقعات اليوم – 15-07-2026

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  • سعر النفط خام برنت يستعد لمهاجمة هدفنا السعري – توقعات اليوم – 15-07-2026 1/2
  • سعر النفط خام برنت يستعد لمهاجمة هدفنا السعري – توقعات اليوم – 15-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-15 01:19 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم الزوج مستوى المقاومة المهم 0.6980، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لوجود دعم ديناميكي متواصل نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص حدوث هذا الاختراق ومواصلة الصعود التصحيحي للزوج في الفترة القريبة المقبلة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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