سعر النفط خام برنت يستعد لمهاجمة هدفنا السعري – توقعات اليوم – 15-07-2026

صعد سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم الزوج مستوى المقاومة المهم 0.6980، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لوجود دعم ديناميكي متواصل نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص حدوث هذا الاختراق ومواصلة الصعود التصحيحي للزوج في الفترة القريبة المقبلة.