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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يستعد لمهاجمة هدفنا السعري – توقعات اليوم – 15-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-15 01:19 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
صعد سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم الزوج مستوى المقاومة المهم 0.6980، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لوجود دعم ديناميكي متواصل نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص حدوث هذا الاختراق ومواصلة الصعود التصحيحي للزوج في الفترة القريبة المقبلة.