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سعر الإيثيريوم (ETHUSD) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 15-07-2026

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  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 15-07-2026 1/2
  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 15-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-15 01:22 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، استعداداً لمهاجمة مستوى المقاومة 0.5830، تلك المقاومة التي كانت آخر مستهدفاتنا السعرية للزوج بتحليلاتنا السابقة، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، كما جاء ارتفاع الزوج الأخير بعدما تمكن من تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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