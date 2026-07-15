سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يستعد لمهاجمة هدفنا السعري – توقعات اليوم – 15-07-2026

انخفض سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليرتكز الزوج إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، بالإضافة لبدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة أكبر على استهداف مقاومات جديدة.