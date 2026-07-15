سعر سهم الأسمنت العربية (3010) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 15-07-2026

انخفض سعر سهم أسمنت نجران (3002) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 5.88 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري والقريب 5.64 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط