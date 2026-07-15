سعر سهم إنتاج (2287) يبلغ مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 15-07-2026

ارتفع سعر سهم الشركة السعودية لإعادة التأمين (8200) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويمهد الطريق أمام السهم لتمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 25.50 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 29.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد