الارشيف / الاقتصاد

سعر سهم إنتاج (2287) يبلغ مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 15-07-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم إنتاج (2287) يبلغ مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 15-07-2026 1/2
  • سعر سهم إنتاج (2287) يبلغ مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 15-07-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم إنتاج (2287) يبلغ مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 15-07-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-15 03:56 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم الشركة لإعادة التأمين (8200) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويمهد الطريق أمام السهم لتمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 25.50 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 29.00 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا