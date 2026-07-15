سعر سهم العقارية (4020) يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 15-07-2026

مدد سعر سهم الأسمنت العربية (3010) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس إيجابي عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 22.78 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 23.72 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد