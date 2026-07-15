الاقتصاد

سعر البلاتين بانتظار العزم السلبي– توقعات اليوم 15-7-2026

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  • سعر البلاتين بانتظار العزم السلبي– توقعات اليوم 15-7-2026 1/2
  • سعر البلاتين بانتظار العزم السلبي– توقعات اليوم 15-7-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-15 05:21 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أنهى سعر النحاس تداولات يوم أمس بتشكيله لبعض الموجات الصاعدة ليستقر من خلالها قرب الحاجز الأولي المتمثل بمستوى 6.3000$ متأثرا بإيجابية المؤشرات الرئيسية تحديدا بوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 80 كما هو واضح بالرسم المرفق.

 

يعتمد السيناريو المقترح للتداولات القريبة على الإغلاق التالي لفترة الأربع ساعات القادمة, فثبات السعر دون الحاجز سيعزز فرص تشكيله لتداولات تصحيحية هابطة ليستهدف من خلالها لمستوى 6.1200$ وصولا للعائق المستقر عند 5.9500$, أما اختراق الحاجز والثبات أعلاه سيمنحه ذلك فرصة لتسجيل بعض المكاسب الإضافية باندفاعه أولا نحو 6.4800$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.1200 $ و 6.3800$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بتأكيد الشرط

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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