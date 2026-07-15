سعر البلاتين بانتظار العزم السلبي– توقعات اليوم 15-7-2026

أنهى سعر النحاس تداولات يوم أمس بتشكيله لبعض الموجات الصاعدة ليستقر من خلالها قرب الحاجز الأولي المتمثل بمستوى 6.3000$ متأثرا بإيجابية المؤشرات الرئيسية تحديدا بوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 80 كما هو واضح بالرسم المرفق.

يعتمد السيناريو المقترح للتداولات القريبة على الإغلاق التالي لفترة الأربع ساعات القادمة, فثبات السعر دون الحاجز سيعزز فرص تشكيله لتداولات تصحيحية هابطة ليستهدف من خلالها لمستوى 6.1200$ وصولا للعائق المستقر عند 5.9500$, أما اختراق الحاجز والثبات أعلاه سيمنحه ذلك فرصة لتسجيل بعض المكاسب الإضافية باندفاعه أولا نحو 6.4800$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.1200 $ و 6.3800$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بتأكيد الشرط