تحديث توقع سعر الذهب اليوم 15-07-2026

شكّل سعر المؤشر بتداولات يوم أمس بعض التداولات التصحيحية السلبية مستهدفا بذلك لمستوى 100.20 ليواجه بذلك دعم القناة الفرعية الصاعدة وليستقر أعلاه معلنا تمسكه المستمر بالسيناريو الصاعد لنلاحظ اندفاعه حاليا نحو 100.60.

لا تهديد حاليا على المسار الصاعد بالاعتماد أيضا على تشكيل مستوى 100.05 لمستوى دعم إضافي, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليعزز ذلك فرص استهدافه قريبا للمحطات الإيجابية باندفاعه نحو 101.20 و101.45 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 100.40 و 101.20

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم