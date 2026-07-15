شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف خسائره قبيل بيانات أمريكية مهمة وترقب تصريحات وارش والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يواصل التراجع مقابل سلة من العملات

•أسعار النفط تواصل الصعود الواسع في الأسواق العالمية

•استمرار التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران

•تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بعد بيانات التضخم



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتًا بالأمس، لتقترب مرة أخرى من أدنى مستوى في أسبوعين ،حيث يطغي تأثير ارتفاع أسعار النفط المؤجج لمخاوف التضخم على استمرار تراجع مستويات الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي.



أدت بيانات أضعف من التوقعات عن مستويات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة إلى تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات أسعار المنتجين لشهر يونيو ،بالإضافة إلى استكمال الجزء الثاني من الشهادة النصف السنوية لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "كيفن وارش" أمام الكونغرس.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.9% إلى (4,017.47$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,052.98$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,062.17$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.3% ،في أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين عند 3,983.64$ دولارًا للأونصة.



•بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،ارتفعت أسعار الذهب بعد صدور بيانات أقل من التوقعات عن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.15% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب، بينما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية وتصريحات مسؤولي الفيدرالي للحصول على إشارات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بأكثر من 0.5% ،لتواصل صعودها للجلسة الثالثة على التوالي ،على وشك ملامسة أعلى مستوياتها في شهر ،والتي سجلتها خلال تعاملات أمس الثلاثاء، في ظل استمرار الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة و إيران في محيط مضيق هرمز.



مستجدات الحرب الإيرانية

•بدأ الحصار البحري الأمريكي رسمياً على الموانئ الإيرانية ومراقبة حركة السفن الخارجة والداخلة منها.

•نفذت الولايات المتحدة ضربات عسكرية جديدة استهدفت أنظمة صاروخية ودفاعات جوية إيرانية في محيط مضيق هرمز، في تصعيد جديد للأزمة.

•وأعلنت إيران تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة ضد أهداف وقواعد مرتبطة بالولايات المتحدة في المنطقة، مع استمرار حالة التأهب العسكري المرتفعة.

•قالت السلطات الإيرانية إن الولايات المتحدة مخطئة في اعتقادها أن إجراءاتها ستؤدي إلى عودة المفاوضات.

•وجه الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، إنذاراً علنياً شديد اللهجة لطهران، مهدداً بـتدمير كافة محطات توليد الكهرباء والجسور الحيوية داخل إيران "الأسبوع المقبل"ما لم تتراجع وتقبل بالجلوس فوراً إلى طاولة المفاوضات.



الفائدة الأمريكية

•أظهرت بيانات أمس الثلاثاء تباطؤ التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يونيو مع تراجع أسعار الطاقة.

•رحب كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بانخفاض معدلات التضخم لشهر يونيو، لكنهم قالوا إنهم بحاجة إلى المزيد من هذه القراءات للتأكد من انحسار ضغوط الأسعار فعليًا.

•عقب تلك البيانات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع يوليو الجاري من 59% إلى 86%،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 41% إلى 14%.

•وارتفع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر من 10% إلى 20% ،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 90% إلى 80%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر يونيو.



كيفن وارش

بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش ،يستكمل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "كيفن وارش" شهادته النصف سنوية أمام لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ في واشنطن العاصمة.



تعهد وارش أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء، بتغيير جذري في سياسة الاحتياطي الفيدرالي للتخلص من "ضريبة" التضخم المفروضة على الشعب الأمريكي.



توقعات حول أداء الذهب

قال"كلفن وونج"محلل السوق لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ فى شركة اواندا : أعتقد أن السوق تتجاهل الآن بيانات مؤشر أسعار المستهلك، التي تُعد مؤشراً متأخراً نوعاً ما... يواصل ترامب فرض الحصار على السفن الخارجة من مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وتعرض الذهب لضغوط سلبية.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الثلاثاء بنحو 2 طن متري،ليرتفع الإجمالي إلى 1,004.45 طن متري ،مرتدًا من إجمالي 1,002.45 طن متري"الذي يعد أدنى مستوى منذ 2 يوليو الجاري".



نظرة فنية

سعر الذهب يستسلم للضغوط السلبية - توقعات اليوم – 15-07-2026