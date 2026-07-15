الارشيف / الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 15-07-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر الفضة اليوم 15-07-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر الفضة اليوم 15-07-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الفضة اليوم 15-07-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-15 05:24 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شكّل سعر المؤشر بتداولات يوم أمس بعض التداولات التصحيحية السلبية مستهدفا بذلك لمستوى 100.20 ليواجه بذلك دعم القناة الفرعية الصاعدة وليستقر أعلاه معلنا تمسكه المستمر بالسيناريو الصاعد لنلاحظ اندفاعه حاليا نحو 100.60.

 

لا تهديد حاليا على المسار الصاعد بالاعتماد أيضا على تشكيل مستوى 100.05 لمستوى دعم إضافي, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليعزز ذلك فرص استهدافه قريبا للمحطات الإيجابية باندفاعه نحو 101.20 و101.45 على التوالي.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 100.40 و 101.20

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا