تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 15-07-2026

يواصل سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) تحركاته المتقلبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليفشل من جديد باختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 1.1430، ليتعرض من جديد للضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، ما يضاعف من الضغط السلبي حول الزوج ما ينذر بالمزيد من التراجعات في الفترة القريبة المقبلة.