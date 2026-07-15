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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 15-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-15 10:43 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يواصل سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) تحركاته المتقلبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليفشل من جديد باختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 1.1430، ليتعرض من جديد للضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، ما يضاعف من الضغط السلبي حول الزوج ما ينذر بالمزيد من التراجعات في الفترة القريبة المقبلة.