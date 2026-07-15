تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 15-07-2026

يستقر سعر الذهب (GOLD) على سلسلة خسائر متتالية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.