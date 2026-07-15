الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 15-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-15 10:46 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر الذهب (GOLD) على سلسلة خسائر متتالية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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