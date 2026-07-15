تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 15-07-2026

انخفض سعر الفضة (SILVER) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق تشبع شرائي، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السعر ويزيد من احتمالات تعميق خسائره في الفترة القريبة المقبلة.