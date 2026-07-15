الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 15-07-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 15-07-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 15-07-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 15-07-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-15 10:49 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر الفضة (SILVER) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق تشبع شرائي، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السعر ويزيد من احتمالات تعميق خسائره في الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا