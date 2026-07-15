الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 15-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-15 10:55 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر النفط الخام (Crude Oil) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واستئناف مكاسبه، وسط محاولات السعر تأكيد اختراق مستوى المقاومة 79.00$، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك السبيط لفترة 50، وفي الخلفية من هذا نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يعزز من فرص هذا التعافي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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