تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 15-07-2026

شهد سعر النفط الخام (Crude Oil) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واستئناف مكاسبه، وسط محاولات السعر تأكيد اختراق مستوى المقاومة 79.00$، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك السبيط لفترة 50، وفي الخلفية من هذا نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يعزز من فرص هذا التعافي.