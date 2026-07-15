سعر سهم آي إس إم إل (ASML) يرتفع بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 15-07-2026

يشهد سعر سهم إير بي إن بي AIRBNB (ABNB) تداولات متقلبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، والتي يحاول السهم من خلالها اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استعادة تعافيه والصعود من جديد، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص هذا التعافي، خاصة مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط وتداولات السهم بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يدعم هذا المسار، كما نلاحظ في الخلفية من هذا بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه الشرائي بها في إشارة قوية على دخول زخم إيجابي جديد حول السهم.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 143.30$، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 157.75$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد