دوج كوين (DOGEUSD) يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل – 15-07-2026

قفز سعر سهم آي إس إم إل ASML HOLDING N.V (ASML) ارتفاعاً خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 1,730$، والذي جاء بالتزامن مع ارتكاز السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من هذا نلاحظ بدء يتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم المذكور 1,730$، ليستهدف مستوى المقاومة الرئيسي والنفسي عند سعر 2,000$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد