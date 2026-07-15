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دوج كوين (DOGEUSD) يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل – 15-07-2026

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  • دوج كوين (DOGEUSD) يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل – 15-07-2026 1/2
  • دوج كوين (DOGEUSD) يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل – 15-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-15 12:57 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر سهم آي إس إم إل ASML HOLDING N.V (ASML) ارتفاعاً خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 1,730$، والذي جاء بالتزامن مع ارتكاز السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من هذا نلاحظ بدء يتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم المذكور 1,730$، ليستهدف مستوى المقاومة الرئيسي والنفسي عند سعر 2,000$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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