عقود الألومنيوم ترتفع بدعم مخاوف المعروض وتراجع المخزونات العالمية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبقى بنك كندا، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير عند 2.25%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الكندي مرشح لاستعادة زخمه خلال النصف الثاني من العام مع تراجع الضغوط التضخمية.

ويعد هذا القرار السادس على التوالي الذي يبقي فيه البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، بعد دورة تيسير نقدي قوية العام الماضي خفض خلالها سعر الفائدة إلى مستواه الحالي في أكتوبر.

وقال البنك في بيانه: "يُظهر الاقتصاد الكندي علامات على التحسن، إذ يتسارع النمو تدريجيًا، ومن المتوقع أن تنحسر ضغوط التضخم بعد الارتفاع الأخير."

وفي أحدث توقعاته الاقتصادية، رفع بنك كندا بشكل طفيف تقديراته للنمو خلال عامي 2027 و2028، لكنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 0.7% مقارنة مع 1.2% في توقعات أبريل، في إشارة إلى بداية أضعف من المتوقع للعام.

وفي المقابل، رفع البنك توقعاته لمعدل التضخم في عام 2026 إلى 2.5% بدلًا من 2.3%، لكنه أكد أن التضخم سيظل قريبًا من منتصف النطاق المستهدف للبنك، البالغ بين 1% و3%، خلال العامين المقبلين.

توقعات بتحسن النشاط الاقتصادي رغم المخاطر

وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد الكندي بمعدل سنوي يبلغ 2.5% خلال الربع الثاني، بعد أن سجل حالة من الركود في الربع الأول نتيجة الاضطرابات الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة التجارية الأمريكية.

وقال محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، في تصريحات معدة مسبقًا خلال المؤتمر الصحفي: "البيانات التي تلقيناها منذ أبريل عززت ثقتنا بأن الاقتصاد ينجح بالفعل في تجاوز هذه المرحلة من الاضطرابات العالمية."

وكان جميع الاقتصاديين الـ36 الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تثبيت أسعار الفائدة، فيما رجحت الأغلبية عدم إجراء أي تغيير على السياسة النقدية قبل يوليو من العام المقبل على الأقل.

كما تشير تسعيرات أسواق المال إلى توقعات باستمرار تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري.

وأكد البنك في تقريره الفصلي للسياسة النقدية أن تطورات العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، إلى جانب الحرب في الشرق الأوسط، لا تزال تمثل أكبر مصدرين للمخاطر التي تواجه توقعات التضخم.

وقال ماكليم إن البنك يتجاوز في تقييماته الأثر المباشر لارتفاع أسعار النفط على التضخم، لكنه حذر من أن استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة قد يؤدي إلى انتقال الضغوط التضخمية إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى.

وأضاف: "كما أكدنا سابقًا، لن نسمح بتحول ارتفاع أسعار النفط إلى تضخم مستدام."

وعقب القرار، قلص الدولار الكندي مكاسبه المبكرة، ليتراجع بنسبة 0.05% إلى 1.4062 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، بما يعادل 71.11 سنتًا أمريكيًا، فيما انخفض العائد على السندات الحكومية الكندية لأجل عامين بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.627%.