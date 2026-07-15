تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 15-07-2026

استقر سعر سهم شركة باي بال PAYPAL HOLDINGS (PYPL) على سلسلة مكاسبه متتالية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليهاجم السهم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة المهم 47.45$، وسط تأثر السهم في وقت سابق باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص حدوث هذا الاختراق، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 47.45$، ليستهدف بعدها مقاومته المحورية عند سعر 52.30$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد