تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 15-07-2026

تقدم قليلاً وبحذر سعر سهم شركة كوينبيز COINBASE GLOBAL (COIN) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من كل هذا نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس سلبي عقب وصولها لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السهم، ما يضاعف من الضغط السلبي حوله.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 186.35$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 139.35$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط