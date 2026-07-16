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سعر النفط الخام يتذبذب بإيجابية مع استمرار فرص الصعود – توقعات اليوم – 16-07-2026

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  • سعر النفط الخام يتذبذب بإيجابية مع استمرار فرص الصعود – توقعات اليوم – 16-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-16 01:03 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد حالياً لكسر مستوى الدعم المحوري 57.00$، وهو المستوى الذي كان يمثل آخر أهدافنا السعرية في التحليلات السابقة، في ظل استمرار الضغوط البيعية المسيطرة على تحركات السعر.

 

ويواصل السعر التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يشكل مقاومة ديناميكية تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار التحركات بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، وفي حال تأكيد كسر هذا الدعم والإغلاق دونه، فقد يفتح ذلك المجال أمام تسجيل المزيد من الخسائر واستهداف مستويات دعم أدنى خلال الفترة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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