سعر النفط الخام يتذبذب بإيجابية مع استمرار فرص الصعود – توقعات اليوم – 16-07-2026

انخفض سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد حالياً لكسر مستوى الدعم المحوري 57.00$، وهو المستوى الذي كان يمثل آخر أهدافنا السعرية في التحليلات السابقة، في ظل استمرار الضغوط البيعية المسيطرة على تحركات السعر.

ويواصل السعر التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يشكل مقاومة ديناميكية تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار التحركات بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، وفي حال تأكيد كسر هذا الدعم والإغلاق دونه، فقد يفتح ذلك المجال أمام تسجيل المزيد من الخسائر واستهداف مستويات دعم أدنى خلال الفترة المقبلة.