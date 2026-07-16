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سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 16-07-2026

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  • سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 16-07-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 16-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-16 02:44 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من الزوج لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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